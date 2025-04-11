Свердловский минстрой включил земельный участок на Сортировке в программу КРТ
Земельный участок в районе ул. Бебеля (Новая Сортировка, Екатеринбург) включили в программу комплексного развития территорий (КРТ), соответствующее приказ о согласовании проекта решения о КРТ подписал свердловский министр строительства Григорий Сурганов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Бебеля, подготовленный Администрацией города Екатеринбурга»,— говорится в приказе.
Как следует из постановления городской администрации, подписанного мэром Алексеем Орловым, под КРТ отдадут участок площадью 15,6 тыс. кв. м.
Ради новой застройки снесут несколько жилых домов 1951-1958 годов постройки от двух до четырех этажей:
- ул. Бебеля, д. 174;
- ул. Бебеля, д. 176;
- ул. Бебеля, д. 176а;
- ул. Бебеля, д. 172а;
- ул. Бебеля, № 173;
- ул. Бебеля, д. 182а
Построить жилье на данной территории должны в течение семи лет с даты заключения договора с застройщиком.