Свердловский минстрой включил земельный участок на Сортировке в программу КРТ

Земельный участок в районе ул. Бебеля (Новая Сортировка, Екатеринбург) включили в программу комплексного развития территорий (КРТ), соответствующее приказ о согласовании проекта решения о КРТ подписал свердловский министр строительства Григорий Сурганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Бебеля, подготовленный Администрацией города Екатеринбурга»,— говорится в приказе.

Как следует из постановления городской администрации, подписанного мэром Алексеем Орловым, под КРТ отдадут участок площадью 15,6 тыс. кв. м.

Ради новой застройки снесут несколько жилых домов 1951-1958 годов постройки от двух до четырех этажей:

ул. Бебеля, д. 174;

ул. Бебеля, д. 176;

ул. Бебеля, д. 176а;

ул. Бебеля, д. 172а;

ул. Бебеля, № 173;

ул. Бебеля, д. 182а

Построить жилье на данной территории должны в течение семи лет с даты заключения договора с застройщиком.

Мария Игнатова