Главные новости за 15 апреля. Ростов-на-Дону и область

Сегодня утром на шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ ).

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Александра Скокова своим заместителем – руководителем аппарата правительства области. Господин Скоков будет курировать вопросы кадровой политики, внутреннего финансового аудита, защиты гостайны, обеспечения деятельности регионального кабмина и ряд других сфер. Ранее он работал заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал решить вопрос с отсутствием инсулиновых игл для детей-диабетиков. Иглы не выдают бесплатно по рецептам врача с января 2025 года.

Администрация Ростова заявила, что оштрафует за нехватку автобусов на маршруте №73 компанию-перевозчика ООО «Легион-АвтоТранс».

В Ростове десять семей, проживавших в аварийном доме на пр. Коммунистическом, отселены в благоустроенные квартиры.