Ростовского перевозчика оштрафуют за нехватку автобусов на маршруте №73

В Ростове-на-Дону за нехватку автобусов на маршруте №73 оштрафуют компанию-перевозчика ООО «Легион-АвтоТранс». Об этом сообщили в администрации города. По мнению чиновников, количество транспорта в вечернее время не соответствует графику движения. Сумму штрафа в ростовской мэрии не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что к ответственности перевозчика привлекли после многочисленных жалоб ростовчан: автобусы на западном направлении ходят с большими интервалами и часто оказываются переполненными. Особенно заметна нехватка транспорта по вечерам, когда горожане возвращаются домой после работы.

Мария Хоперская