Ростовского перевозчика оштрафуют за нехватку автобусов на маршруте №73
В Ростове-на-Дону за нехватку автобусов на маршруте №73 оштрафуют компанию-перевозчика ООО «Легион-АвтоТранс». Об этом сообщили в администрации города. По мнению чиновников, количество транспорта в вечернее время не соответствует графику движения. Сумму штрафа в ростовской мэрии не уточнили.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что к ответственности перевозчика привлекли после многочисленных жалоб ростовчан: автобусы на западном направлении ходят с большими интервалами и часто оказываются переполненными. Особенно заметна нехватка транспорта по вечерам, когда горожане возвращаются домой после работы.