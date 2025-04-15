Из аварийного дома в Ростове расселили десять семей

В Ростове-на-Дону восстановлены права десяти семей, проживавших в аварийном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По обращению матери участника специальной военной операции прокуратура Советского района г. Ростова-на-Дону провела проверку исполнения жилищного законодательства»,– сообщает источник.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов установила – многоквартирный дом, расположенный на пр. Коммунистическом, в котором проживала семья заявительницы, находился в неудовлетворительном техническом состоянии.

Десять семей, проживавших в аварийном жилищном фонде отселены в благоустроенные квартиры.

Валентина Любашенко