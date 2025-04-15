Bloomberg: ЕС не достиг успеха на переговорах с США по пошлинам

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на встрече с американскими коллегами добился «незначительного прогресса» в преодолении торговых разногласий Евросоюза и США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон дал понять, что не собирается полностью отменять пошлины, введенные на импорт европейских товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / File Photo / Reuters Фото: Johanna Geron / File Photo / Reuters

14 апреля Марош Шефчович провел переговоры в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Лютником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. По данным Bloomberg, американские чиновники заявили, что 20-процентные пошлины, сниженные до 10% на 90 дней, и отдельные секторальные тарифы полностью не отменят.

Еврокомиссия предлагала США отменить пошлины на промышленную продукцию. Как пишет Bloomberg, Вашингтон допустил снижение некоторых тарифов на автомобили, если ЕС увеличит импорт американской продукции. Однако этот вариант может провалиться, если американский экспорт не возрастет в достаточной степени.

9 апреля президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение пошлин в отношении более 75 стран, в том числе — 20-процентные тарифы на импорт товаров из Евросоюза. ЕС также отсрочил ответные пошлины на американскую продукцию, чтобы «дать время и пространство» для переговоров с Вашингтоном.

О последствиях политики Трампа — в материале «Ъ» «Пошлины ударили по рейтингу».

Лусине Баласян