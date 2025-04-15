«Галерея Чижова» в 2024 году увеличила выручку до 2,7 млрд руб.

АО «Галерея Чижова» (ГЧ; близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову) в 2024 году увеличило выручку на 32,9% — с 2 до 2,7 млрд руб. Убыток компании сократился на 30% — с 1,3 млрд до 932 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании выросла в 1,5 раза (с 1,5 до 2,3 млрд руб.), прибыль от продаж снизилась на 11,6% (с 414,5 до 366,4 млн руб.).

Дебиторская задолженность сократилась на 24,1%: с 3,2 до 2,4 млрд руб., а кредиторская задолженность уменьшилась на 26% с 4,6 до 3,4 млрд руб.

О том, как бывший совладелец «Галереи Чижова» пытался взыскать с нее 813 млн руб., читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова