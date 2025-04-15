Минюст признал нежелательным фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Минюст признал деятельность фонда британского исполнителя Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation) нежелательной на территории России, следует из информации на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Sykes / Invision / AP Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Ранее Генпрокуратура, принявшая решение о нежелательности фонда, утверждала, что организация «сосредоточена» на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, «западных моделей семьи» и смены пола. Также ведомство сообщило, что фонд негативно относится к политике стран, «защищающих традиционные духовно-нравственные ценности», а после февраля 2022 года «участвует в информационной кампании Запада по очернению России».

Фонд был основан в США в 1992 году певцом Элтоном Джоном. В 1993 году отделение фонда появилось в Великобритании. Согласно информации на сайте фонда, за время существования организация собрала более $600 млн для поддержки здравоохранения в сфере лечения и профилактики СПИДа и ВИЧ.

Полина Мотызлевская