Главные новости 15 апреля. Кавказ

Ставропольский край сократил количество детей в домах ребенка на 53%, став лидером среди 14 пилотных регионов программы по снижению социального сиротства детей до четырех лет.

АО «Ипатоворайгаз» (дочернее предприятие «Газпром газораспределение Ставрополь») в 2024 году нарастило выручку на 21%, с 185,8 млн руб. до 225,9 млн руб. Чистая прибыль общества за год снизилась на 52%, с 3 млн руб. до 1,4 млн руб. Это следует из опубликованной годовой бухгалтерской отчетности компании.

Дума Пятигорска проголосовала за досрочное прекращение полномочий, перенеся избрание нового, седьмого созыва с 2026 на 2025 год.

На Ставрополье обновят объекты химпрома при содействии Главгосэкспертизы.

Ставропольский край завершил внедрение программы «Цифровое государственное управление», обеспечив интеграцию цифровых технологий в сферу госуправления и предоставления госуслуг. В регионе функционирует платформа обратной связи, к которой уже подключено свыше 2,4 тыс. краевых органов и организаций.

Бывшая заведующая отделением районной больницы Карачаево-Черкесии приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении за взятки и мошенничество, а ее сообщница к 3 годам условно.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ставропольском крае достигла 7680 руб., превысив общероссийский показатель в 7548 руб. и средний по СКФО в 7151 руб.