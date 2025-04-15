AP: бюро иностранной помощи Госдепа США возглавил «ликвидатор» USAID

Cотрудник Департамента госэффективности Джереми Льюин, который оказывал помощь в завершении ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), назначен исполняющим обязанности главы бюро иностранной помощи государственного департамента США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

«Высокопоставленный американский чиновник подтвердил назначение на новую должность Джереми Льюина, сотрудника Департамента эффективности государственного управления, которому ранее было поручено помочь с завершением ликвидации Агентства США по международному развитию»,— говорится в публикации AP.

25 января USAID заморозило большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. В конце марта Госдеп США и Агентство США по международному развитию уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные же будут прекращены.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Анастасия Домбицкая