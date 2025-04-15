Число выданных иностранцам российских виз выросло за прошлый год на 41%

За прошедший год было выдано 1,4 млн российских виз. Из них 550 тыс. (в бумажном и электронном виде) получили граждане Китая. Об этом свидетельствуют данные консульского департамента МИД России, с которыми ознакомился РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Большую часть виз российские консульства за рубежом выдали в бумажном формате (758,2 тыс.). Это примерно на 10% меньше, чем годом ранее.

В топ-5 по числу выданных классических виз вошли:

Китай (244,3 тыс.);

Туркмения (120,4 тыс.);

Индия (53,2 тыс.);

Турция (39,5 тыс.);

Германия (34,2 тыс.).

В десятку стран по количеству оформленных российских виз также попала КНДР. Ее гражданам было выдано 9,2 тыс. виз, что в 46 раз больше, чем годом ранее. Американские граждане получили на 42% больше виз за год (7,3 тыс.). Общее количество выданных Россией электронных виз выросло почти в четыре раза, до 670,9 тыс. Чаще всего иностранцы посещали Россию с туристическими, деловыми, рабочими и частными целями, а также для учебы.

5 апреля гражданин Китая, который собирается приехать в Россию в туристических целях, получил миллионную по счету единую электронную визу. МИД России работает над законопроектом о расширении срока действия электронной визы с 60 до 120 дней. Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила документ.

О правилах прибытия иностранцев в страну — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».