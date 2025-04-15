Посольство США в Киеве пригрозило украинцам аннулированием виз

Посольство США на Украине разместило в своих соцсетях сообщения, напоминающие об условиях пребывания украинцев в Штатах. В публикациях в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появились цитаты госсекретаря США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Ваша виза просрочена», «Ваша виза отозвана», «Вы должны уехать», «Посещение Америки — это не право. Это привилегия, предоставляемая тем, кто уважает наши законы и ценности» — такие слова упоминаются в публикациях.

В начале марта в Белом доме заявили, что решение по украинским беженцам еще не принято. Так пресс-секретарь Кэролайн Левитт ответила на новость Reuters о возможном снятии правового статуса примерно с 240 тыс. украинских граждан.

Екатерина Отрашкевич