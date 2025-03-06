Reuters: Трамп может лишить украинцев права на временное пребывание в США

Администрация Дональда Трампа намерена аннулировать временное разрешение на въезд и пребывание на территории США для украинцев, массово иммигрировавших в страну после начала специальной военной операции России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

По данным источников, официально об этом решении администрация господина Трампа может объявить в апреле. Она затронет порядка 240 тыс. украинских граждан, которые после снятия временного правового статуса окажутся под угрозой скорой депортации из США.

Как отмечает агентство, отмену временных разрешений на пребывание в США для украинских мигрантов в администрации президента рассматривали задолго до публичной ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме 28 февраля. Кроме того, возможный отзыв разрешений для украинцев — часть более общей политики президента Трампа, который призвал Министерство внутренней безопасности страны лишить временного правового статуса примерно 1,8 млн мигрантов, в том числе кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

В Министерстве внутренней безопасности на запрос Reuters ответили, что им пока нечего заявить по этому поводу.

Кирилл Сарханянц