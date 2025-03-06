Белый дом заявил, что решение по украинским беженцам в США еще не принято

«Правда состоит в том, что никакое решение пока не принято»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя слухи о том, что сотни тысяч украинских беженцев в США могут лишиться своего статуса. Свое заявление госпожа Левитт поместила в сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация Дональда Трампа намерена аннулировать временное разрешение на въезд и пребывание на территории США для украинцев, массово иммигрировавших в страну после начала специальной военной операции России.

По данным источников агентства, о решении могло быть объявлено уже в апреле, оно могло затронуть около 240 тыс. украинских граждан, которые после снятия временного правового статуса оказались бы под угрозой скорой депортации из США.

Виктор Буй