Захарова потребовала от Гутерриша и ООН прекратить дискредитацию России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от генсека ООН Антониу Гутерриша перестать дискредитировать РФ и скрывать преступления Киева. Так она прокомментировала заявление господина Гутерриша о ракетном ударе российских войск по городу Сумы на Украине 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

Из заявления генсека ООН следует, что операция в Сумах продолжает череду «разрушительных» атак РФ по украинским городам. «С самого начала СВО российские войска никогда не наносили, не наносят и не будут наносить умышленные удары по гражданскому населению. Как регулярно подчеркивают в Минобороны России, целями всегда являются исключительно военные объекты»,— напомнила госпожа Захарова.

Дипломат добавила, что в заявлении о поддержке международной организацией «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины» в соответствии с Уставом ООН не сказано ни слова о праве народа на самоопределение.

Мария Захарова призвала ООН занимать честную позицию по военным действиям на Украине. По ее словам, Антониу Гутерриш не должен «допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса». Характерным для дипломата стало и то, что одновременно с обвинением России в ударах по гражданской инфраструктуре Украины ООН игнорирует провокацию Киева в Буче.

Российский удар по Сумам предшествовал встрече глав европейских МИДов в Люксембурге. В контексте произошедшего в Сумах большинство министров поддержали дальнейшее снабжение Украины вооружением.

Подробности — в материале «Ъ» «Сумма Москвы и Сум».