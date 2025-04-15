Вокруг горы Кокуртлы на Ставрополье создали охранную зону

Глава Ставропольского края утвердил охранную зону площадью почти 47 га вокруг горы Кокуртлы. Теперь на данной территории действует запрет на добычу полезных ископаемых, разведение костров и свалку мусора, следует из сообщения на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

На местности будут установлены специальные знаки, обозначающие границы охраняемой зоны.

Контроль за состоянием охранной зоны возложен на дирекцию особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.

Горы Кокуртлы – памятника природы краевого значения, расположенного рядом с Кумагорском.

Николай Аксенов