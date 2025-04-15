Спикер парламента Армении: визит Пашиняна в Москву 9 мая не касается ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет в Москву 9 мая, несмотря на призыв Брюсселя не посещать парад Победы в России. Как сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, визит господина Пашиняна никак не связан с Евросоюзом, у Еревана «есть свои интересы и свое видение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения

«Это также наша Победа, 300 тыс. армян погибли для Победы, многие армяне воевали в армиях союзников. Визит Пашиняна 9 мая в Москву не связан с ЕС или с другими вопросами»,— сказал Ален Симонян на брифинге. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Брюсселя на визит Никола Пашиняна в Москву 9 мая.

Ален Симонян подчеркнул, что в Россию приезжают руководители ЕС и США, которые ведут переговоры с Владимиром Путиным. «Это их позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем»,— подчеркнул спикер армянского парламента.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств, в том числе президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Глава европейской дипломатии Кая Каллас накануне заявила, что посещение мероприятия будет иметь последствия, в том числе для стран—кандидатов на вступление в ЕС. У Армении нет статуса кандидата, но правительство страны инициировало начало процесса евроинтеграции.

Лусине Баласян