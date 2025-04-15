Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом в ближайшие дни

У президентов РФ и США не планируется контактов в ближайшие дни. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет»,— сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если такие контакты будут намечаться.

14 апреля Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн для президента России Владимира Путина по прекращению огня. В своей речи виновниками начала конфликта он назвал экс-президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. При этом господин Трамп уточнил, что ожидает «очень хороших предложений» о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Bloomberg и The Economist сообщали, что США рассчитывают заключить сделку к 20 апреля, дню православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со вступления Дональда Трампа в должность президента. На прошлой неделе господин Трамп сказал, что боевые действия на Украине «не имеют смысла» и Россия должна работать над прекращением огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт Трампа с Зеленским разрастается».

Анастасия Домбицкая