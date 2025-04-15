Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил OIBDA на 52,8% по итогам 2024 года

Агрохолдинг «СТЕПЬ» (входит в АФК «Система») объявляет аудированные финансовые результаты по итогам 12 месяцев 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ» Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

OIBDA (операционная прибыль до амортизации) компании в 2024 году составила 22,7 млрд руб., что на 52,8% превышает результаты 2023 года. Выручка компании по итогам 2024 года достигла 103,6 млрд руб.

«В сложный с точки зрения погодных условий и рыночной конъюнктуры год компания продемонстрировала устойчивость и рекордную эффективность. По итогам прошлого года Агрохолдинг достиг абсолютного рекорда – рост ключевого показателя OIBDA в полтора раза впервые в истории компании»,– отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Согласно отчету, столь существенное увеличение OIBDA произошло за счет роста показателей флагманских направлений бизнеса, в частности, направления молочного животноводства. Валовой надой по итогам 2024 года составил 220 тыс. тонн (+22,8% год к году). В 2024 году Агрохолдинг «СТЕПЬ» входит в топ-4 крупнейших производителей молока в стране.