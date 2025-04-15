Следствие выясняет обстоятельства гибели рыбака в Пензенской области

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту гибели 50-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, 13 апреля этого года житель Бековского района отправился порыбачить на берег реки Хопер, в районе села Гранки. Через некоторое время его родственники нашли тело в реке.

Следователи изучили место происшествия, не выявили на погибшем телесных повреждений. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только следствие завершит проверку, примет процессуальное решение.

Павел Фролов