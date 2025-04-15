Профильный комитет заксобрания одобрил передачу права на демонтаж незаконных вывесок муниципалитетам

Комитет по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края рекомендовал к рассмотрению проект закона, который наделяет муниципалитеты Прикамья правом регулировать вопросы демонтажа элементов благоустройства. Как рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Анна Лебедева, за прошлый год в городе было выявлено около 5 тыс. вывесок, не соответствующих правилам: 793 на нестационарных объектах, 4181 на объектах капитального строительства. Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в апреле в двух чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Авторы законопроекта считают, что большое количество ненадлежащих вывесок негативно сказывается на архитектурном облике города. Поэтому мероприятия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам, должны осуществляться «на постоянной основе». Ранее в Перми действовала процедура принудительного демонтажа таких объектов. Однако после удовлетворения протеста прокуратуры Перми эту процедуру отменили.

Госпожа Лебедева отметила, что сейчас ведутся переговоры с представителями федерального и местного бизнеса по приведению вывесок к стандартам. Речь, в том числе, идет о всероссийских продуктовых сетях. Предполагается, что новый порядок будет касаться всех районов краевой столицы.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов добавил, что в рамках новых правил необходимо «выстроить диалог с бизнесом». «Прибегать к демонтажу нужно только в том случае, если предприниматель не исполняет установленные требования добровольно», — подчеркнул господин Черепанов.