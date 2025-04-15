Ереван готов распустить Минскую группу и подписать договор с Баку одновременно

Армянские власти выступили с предложением в один день подписать соглашение о мире с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБСЕ. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день»,— сказал господин Пашинян, выступая в парламенте (цитата по ТАСС).

По словам армянского премьера, в Армении понимают выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ. «Действительно, если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта — а мы ее закрываем,— то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — пояснил он.

«Но Минская группа ОБСЕ де-факто имеет более широкий контекст, и мы хотим убедиться, что Азербайджан не расценивает этот шаг как шаг к закрытию конфликта на своей территории и переносу его на Армению»,— добавил господин Пашинян. По его словам, одномоментное подписание договора о мире и соглашения о роспуске Минской группы ОБСЕ поможет избежать разночтений.

14 марта министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что Баку и Еревану удалось согласовать текст мирного соглашения, работа над которым велась много лет. Власти Армении заявили, что готовы начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения. Азербайджанская сторона, в свою очередь, выдвинула требования к Армении начать выполнение отдельных условий, в том числе внести поправки в конституцию страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял 2 апреля, что Баку не выдвигал дополнительных требований к Еревану для подписания мирного договора. При этом азербайджанские власти до сих пор ждут выполнения условий, о которых было заявлено еще до согласования документа,— роспуска Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая