Через реку Кубань в Краснодаре могут построить еще три моста

Власти Краснодара рассматривают вопрос строительства новых мостов через реку Кубань. Три мостовых перехода прописаны в Едином документе территориального планирования, напомнил замглавы Краснодара Владимир Архипов в ходе встречи с журналистами на месте реконструкции Тургеневского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Многие эксперты принимали участие в обсуждении Единого документа территориального планирования. В нем предусмотрено еще три мостовых перехода. Один из них – в районе Кирпичного завода, СНТ «Дубки». Проект федеральный. Это будет продолжение Западного обхода с выходом в Адыгею. Еще два моста: один с улицы Вишнякова (бывший речпорт), второй – с улицы Старокубанской. Они в едином документе есть, проектов пока не существует», – передает слова господина Архипова корреспондент «Ъ-Кубань».

Как сообщал «Ъ-Кубань», в ходе ремонта на Тургеневском мосту не будут увеличивать количество полос. Их по-прежнему останется четыре. Руководитель выполняющего работы ООО «Основа» Сергей Демиденко заверил, что компания приложит все усилия для снижения сроков строительства. Первоначально на объекте планируется задействовать порядка 40-60 человек с наращиванием по ходу строительства до 120-140 человек.

Вячеслав Рыжков, Мария Удовик