В ходе ремонта на Тургеневском мосту не будут увеличивать количество полос

На Тургеневском мосту в Краснодаре в ходе ремонта не станут увеличивать количество полос. Их по-прежнему останется четыре, рассказал журналистам на месте будущих работ замглавы краевой столицы Владимир Архипов.

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Как передает корреспондент «Ъ-Кубань», господин Архипов заявил, что движение грузовиков по Тургеневскому мосту на время реконструкции ограничат. Также вице-мэр напомнил, что для уменьшения пробок власти разработали временную схему организации движения в районе проведения работ.

В свою очередь руководитель выполняющего работы ООО «Основа» Сергей Демиденко заверил, что компания приложит все усилия для снижения сроков строительства. Первоначально на объекте планируется задействовать порядка 40-60 человек с наращиванием по ходу строительства до 120-140 человек.

«Капремонт будет производиться в четыре этапа. Два – в этом году, еще один стартует в конце года, последний – в следующем. Самые сложные работы – демонтаж и монтаж балок, устройство проезжей части. Основная сложность – плотная городская застройка, транспортный поток и высота», – поделился господин Демиденко.

Старт работ на Тургеневском мосту планируется в ночь с 15 на 16 апреля. Ожидается, что реконструкция продлится до осени 2026 года. Стоимость работ превысит 1,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков, Мария Удовик