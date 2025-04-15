В Республике Татарстан за две недели санитарно-экологического двухмесячника был зафиксирован 551 случай нарушения. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 14 дней санитарного двухмесячника зафиксировали 551 нарушение

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ В Татарстане за 14 дней санитарного двухмесячника зафиксировали 551 нарушение

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Из общего количества зафиксированных нарушений 268 случаев связаны с незаконным размещением отходов.

С 1 апреля были организованы совместные проверки с участием ГБУ «Безопасность дорожного движения» в восьми районах Татарстана: Азнакаевском, Балтасинском, Алексеевском, Тукаевском, Елабужском, Черемшанском, Высокогорском и Лениногорском.

В ходе рейдов обследованы придорожные полосы и зоны отвода автодорог, что позволило выявить 31 нарушение природоохранного законодательства.

Артём Дергунов