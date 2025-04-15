Приставы Прикамья закрыли две точки общепита

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли шаурмичную и столовую. Ранее в них были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ходе проверки в кафе «Шаурма № 1»,расположенном на ул. Ким, 75, было установлено, что в заведении не обеспечивалась последовательность технологических процессов, производственное помещение не было надлежаще оборудовано. Также в холодильнике находилась продукция с истекшим сроком годности, а в пробах шавермы и шаурмы найдено недопустимое количество бактерий кишечной палочки. В столовой «У Елены», находящейся в деревне Хмели проверяющие обнаружили грязные стеллажи, пыль и паутину в углах. Кроме того, в столовой не хватало технологического и моечного оборудования, были нарушены условия хранения и сроки годности продуктов и др.

Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности.