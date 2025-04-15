У жительницы Казани приставы конфисковали Mercedes из-за долгов в 4 млн рублей

В Казани судебные приставы конфисковали у местной жительницы Mercedes из-за ее долгов перед банком в размере 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

«После возбуждения исполнительного производства она получила постановление, пообещала решить вопрос с долгом и пропала», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Позднее судебные приставы получили информацию о том, что ее автомобиль припаркован на одной из платных стоянок. После чего сотрудники вместе с представителями банка выехали на место и арестовали автомобиль с последующим перемещением на спецстоянку.

Артём Дергунов