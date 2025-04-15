Пермский завод американского производителя бочек увеличил прибыль на треть

ООО «Грайф Пермь», управляющее пермской площадкой американской Greif Global Holdings, Inc., опубликовало финотчетность за 2024 год. Выручка ООО выросла на 18% - с 14,3 до 17 млрд руб., чистая прибыль – на 27% - с 2,5 млрд руб. до 3,2 млрд руб., говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Нераспределенная прибыль, находящаяся на балансе общества, увеличилась на треть – с 7,3 млрд руб. до 10,4 млрд руб.

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ООО «Грайф Пермь» было учреждено в 2002 году. В 2003 году американская Greif запустила в Перми на ул. Героев Хасана, 74, завод металлической тары, выкупив цех у компании «Уралстальконструкция». Первоначальные инвестиции в проект составили 3 млн евро. Завод производит 210-литровые стальные емкости для транспортировки жидкостей и сыпучих продуктов. Сейчас на предприятии работает порядка 500 человек.