Пришедший в Петербург антициклон 15 апреля прогреет воздух до 14 градусов

Гребень антициклона вмешается в формирование метеорологических условий в Петербурге 15 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации в облаках появятся прояснения, а очади дождей сохранятся лишь на востоке Ленобласти. При этом ветры западных румбов будут нести холодный воздух из акватории Финского залива и ограничат дневной прогрев.

Воздух прогреется до 12-14 градусов, в Ленобласти ждут от 12 до 17 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 14 апреля температурный фон в городе на Неве соответствовал климату первых дней мая. Воздух прогрелся до 17,8 градуса, это самая высокая температура воздуха с начала 2025 года.

Андрей Маркелов