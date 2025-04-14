Пришедший с запада атмосферный фронт порадует петербуржцев «майской» погодой

Атмосферный фронт, пришедший с запада, принес в Петербург теплую погоду 14 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Тем не менее, температурный фон будет соответствовать климату первых дней мая. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что потепление в Петербурге началось 13 апреля. В воскресенье столбики термометров показывали 9-11 градусов.

Андрей Маркелов