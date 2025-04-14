Пришедший с запада атмосферный фронт порадует петербуржцев «майской» погодой
Атмосферный фронт, пришедший с запада, принес в Петербург теплую погоду 14 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Тем не менее, температурный фон будет соответствовать климату первых дней мая. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что потепление в Петербурге началось 13 апреля. В воскресенье столбики термометров показывали 9-11 градусов.