СК завел дело против челябинца за попытку убить незнакомого мальчика

В Челябинске сотрудники полиции задержали 37-летнего горожанина, напавшего с ножом на незнакомого ребенка на улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, преступление произошло вечером 14 апреля во дворе одного из домов на улице Дегтярева в Металлургическом районе. У горожанина, находившегося в состоянии опьянения, по версии СК, из хулиганских побуждений возник умысел на убийство ранее незнакомого 11-летнего мальчика. «Реализуя задуманное, фигурант нанес множественные удары ножом в туловище несовершеннолетнему»,— сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Довести преступление до конца челябинцу помешали прохожие.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщает, что к моменту прибытия полиции на место происшествия пострадавшего мальчика госпитализировали с множественными ранениями. Подозреваемого удалось задержать на улице Доменной в течение 20 минут после получения сообщения о преступлении.

Подозреваемый ранее уже был дважды судим за имущественные преступления. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.