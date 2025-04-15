Newsweek: США могли предложить за Гренландию $2,2 млрд

Стартовое предложение США о покупке острова Гренландия могло составить около $2,2 млрд, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на собственные подсчеты.

В основе подсчетов Newsweek использовало предложение 33-го президента США Гарри Трумена от 1946 года о покупке острова за $100 млн. С учетом инфляции сейчас эта сумма была бы эквивалентна $1,6 млрд. К ним издание добавило $600 млн, которые Дания ежегодно выделяет острову. Так потенциальным предложением США о покупке Гренландии могла стать сумма в $2,2 млрд с ежегодными отчислениями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам с точки зрения безопасности. По его словам, владение территорией позволит минимизировать существующие для безопасности США риски со стороны КНР и России.

Остров Гренландия — автономная территория Дании с населением около 56 тыс. человек. Остров является штабом авиабазы Туле, военной установки США, а также содержит месторождения редкоземельных минералов, нефти и природного газа.

Подробнее о намерении господина Трампа присоединить остров к США — в материале «Гренландия не продается».