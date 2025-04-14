Федеративное расстройство

Региональная организация «Федерация футбола Пермского края» обратилась с заявлением в суд к другой общественной организации с похожим названием — Пермской краевой федерации футбола. Как считает заявитель, новое юридическое лицо фактически является организацией-клоном, а ее название до степени смешения совпадает с названием ответчика. При этом Федерация футбола Пермского края является организатором соревнований по этому виду спорта. Заявитель просит суд обязать ответчика поменять название. Ранее краевой минспорт отозвал у юрлица-заявителя аккредитацию из-за нарушений. Эксперты говорят, что этот спор весьма специфичен, поскольку у некоммерческих организаций, которые являются сторонами спора, отсутствует право на исключительное наименование.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Исковое заявление региональной общественной организации «Федерация футбола Пермского края» было зарегистрировано 7 апреля текущего года. Как следует из документов суда, ответчиком выступает другая некоммерческая общественная организация — Пермская краевая организация футбола. По данным «Ъ-Прикамье», заявитель требует обязать ответчика изменить наименование. Он указывает, что о создании новой федерации истцу стало известно из СМИ. Так, заявитель полагает, что созданное юрлицо фактически ставит своей задачей «замену действующей федерации футбола» и перевод под его эгиду чемпионата и первенства Пермского края по этому виду спорта.

Федерация футбола Пермского края считает, что создание в одном и том же регионе организации, название которой до степени смешения совпадает с наименованием заявителя, является злоупотреблением правом. В поддержку своих доводов общественная организация приводит определение Верховного суда РФ от 12 декабря 2017 года. В судебном акте указано, что некоммерческие организации не могут использовать наименования, которые сходны до степени смешения с другими, произносятся одинаково, «несмотря на отдельные отличия», а также визуально похожи по написанию. Создание ответчиком юрлица с похожим названием заявитель считает злоупотреблением правом. Юридическое лицо-заявитель создано 22 ноября 1996 года.

Региональная общественная организация «Пермская краевая федерация футбола» (РОО «ПКФФ») была зарегистрирована 11 сентября прошлого года. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ПКФФ ведет деятельность в области спорта. Президентом федерации числится Данил Жвакин, который ранее был учредителем детского футбольного клуба «Звезда-2013». Другими соучредителями организации выступили пермский футбольный тренер Вадим Ежуров и игрок пермского футбольного клуба «Звезда» начала 1990-х годов Игорь Аликин. С господином Жвакиным по известному редакции номеру телефона связаться не удалось — он не ответил на звонок.

Ранее источники «Ъ-Прикамье» говорили, что новое юридическое лицо создано с целью заменить действующую федерацию. Это было сделано после того, как министерство спорта Пермского края аннулировало аккредитацию РОО «Федерация футбола Пермского края» из-за допущенных нарушений. В отношении ее экс-руководителя Дмитрия Терехова и Владимира Целоусова было возбуждено уголовное дело. В начале прошлого года Индустриальный райсуд Перми вынес им приговор. В частности, господин Терехов был признан виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), и преступлений, пре­дусмотренных ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекатель, склонивший другое лицо к совершению преступления). Ему назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно со штрафом 80 тыс. руб.

Собеседник, близкий к министерству спорта Пермского края, пояснил, что в ведомстве иск не комментируют. «Речь идет о споре двух общественных организаций»,— отметил источник.

Партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Валерия Буркова говорит, что «данное дело представляется весьма специфичным и от этого еще более интересным». По ее словам, фактически за право на наименование борются две некоммерческие организации, у которых, строго говоря, согласно законодательству отсутствует исключительное право на фирменное наименование, как, например, у коммерческих юридических лиц, будь то акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью.

«Ввиду отсутствия в арсенале истца механизма защиты, предусмотренного для обладателей исключительного права на фирменное наименование, ему предстоит доказать недобросовестность в действиях ответчика по регистрации и осуществлению деятельности под сходным наименованием,— рассказала эксперт.— Исход дела, на мой взгляд, будет зависеть от убедительности представленных истцом доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении ответчика».

Дмитрий Астахов