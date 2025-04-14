Депутаты не набрали голоса для отставки главы Новочебоксарска Максима Семенова

Глава Новочебоксарска Максим Семенов останется на своем посту. Депутаты городской думы не набрали нужного числа голосов для его отставки. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил зампредседателя Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики Дмитрий Игнатьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова

В Новочебоксарске состоялось внеочередное 72-е заседание городской думы. В ходе него была рассмотрена инициатива депутатов города об отставке главы города Максима Семенова из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.

Дмитрий Игнатьев сообщил «Ъ Волга-Урал», что депутатам не удалось принять решение об отставке, так как инициатива не получила необходимое количество голосов. Точное количество депутатов, проголосовавших за отставку главы города, Дмитрий Игнатьев не раскрыл.

На прошлой неделе глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты обратились к нему с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Максима Семенова. Олег Николаев отметил, что мэру уже дважды выносили выговоры.

Максим Семенов временно занял пост главы города после отстранения Дмитрия Пулатова с должности руководителя администрации 16 ноября 2023 года в связи с утратой доверия. 26 декабря 2023 года Максим Семенов был утвержден на должность, а депутаты городского собрания Новочебоксарска проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Влас Северин