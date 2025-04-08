Главу Новочебоксарска Семенова хотят отправить в отставку

Депутаты городского собрания Новочебоксарска обратились к главе Чувашии Олегу Николаеву с инициативой отправить в отставку главу города Максима Семенова. Просьба основана на «на фактах ненадлежащего исполнения им своих обязанностей», пояснил глава региона в своем Telegram-канале сегодня, 8 апреля.

«Как Глава Чувашской Республики подчеркну, что за систематическое невыполнение своих обязанностей Семенову М. Л. уже дважды были вынесены выговоры. Это огорчает и подчеркивает необходимость принятия решительных мер для обеспечения дальнейшего развития нашего Новочебоксарска»,— заявил господин Николаев. Он сообщил, что в ближайшее время будет принято «соответствующее решение, которое позволит поддержать и укрепить положительную динамику, сформированную в последние годы правительством Чувашии».

Максим Семенов исполнял обязанности главы города после увольнения его предшественника Дмитрия Пулатова с должности главы администрации «по утрате доверия» 16 ноября 2023 года. Позже, 26 декабря того же года, господин Семенов был избран мэром города по итогам конкурса: его кандидатуру депутаты Новочебоксарского горсобрания поддержали единогласно.

Божена Иванова