Посол Сирии отрицает информацию о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джафари заявил, что не запрашивал убежища в России. Об этом ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Нет, эта новость абсолютна неверна. Я удивлен, откуда появилось подобное сообщение»,— сказал Башар аль-Джафари «РИА Новости».

При этом источник ТАСС позднее сообщил, что запрос сирийского посла об убежище будет рассмотрен, а сам он пока не планирует возвращаться в Дамаск.

На прошлой неделе стало известно, что Башара аль-Джафари отзывают в центральный аппарат МИД Сирии в связи с перестановками в дипломатических представительствах страны за рубежом. По данным «Ъ», сирийская диаспора требовала отозвать дипломата в Дамаск, поскольку считает его ключевым представителем предыдущей власти, поддерживавшим Башара Асада.

После смены власти в Сирии господин аль-Джафари выступил с критикой Башара Асада. Новое правительство Арабской Республики он называл «многообещающим». Источник «Ъ» в сирийской диаспоре выразил сомнение в том, что господин аль-Джафари вернется в Дамаск, потому что перевод в центральный аппарат МИДа может быть предлогом для задержания и запуска проверки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дамаск меняет послов Асада».

Лусине Баласян