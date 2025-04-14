Подходящая фамилия

На парижской выставке декора и мебели Maison & Objet 2025 в январе чествовали британку Фей Тугуд: ей было присуждено звание дизайнера года. В одном из павильонов она показала свою инсталляцию Womanifesto!. Экспозиция была разделена на четыре части: «рисунок», «материал», «скульптура» и «пейзаж». Посетителей приглашали в мир фантазии дизайнера и предлагали понаблюдать за творческим процессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2008 году Фей Тугуд открыла собственную дизайн-студию, в 2010-м представила свою первую коллекцию мебели Assemblage 1 на Лондонском фестивале дизайна, а в 2012-м вместе с сестрой Эрикой основала собственный бренд одежды Фото: из личного архива Faye Toogood Тугуд работала для коврового бренда cc-tapis, дизайнерских брендов Maison Matisse и Calico, мебельных фабрик Tacchini и Poltrona Frau Фото: Celia Spenard-Ko Последние десять лет, помимо серийной мебели, Тугуд изготовляет также единичные предметы коллекционного дизайна, предназначенные для галерей, коллекционеров и музеев Фото: Celia Spenard-Ko С 2020 года коллекционные предметы представляет галерея Friedman Benda, попасть в поле зрения которой — значит получить мировое признание в мире дизайна и искусства Фото: Genevieve Lutkin В студии Тугуд трудятся 25 человек, и ни одна вещь не делается без непосредственного участия Фей Фото: © D.R Следующая фотография 1 / 5 В 2008 году Фей Тугуд открыла собственную дизайн-студию, в 2010-м представила свою первую коллекцию мебели Assemblage 1 на Лондонском фестивале дизайна, а в 2012-м вместе с сестрой Эрикой основала собственный бренд одежды Фото: из личного архива Faye Toogood Тугуд работала для коврового бренда cc-tapis, дизайнерских брендов Maison Matisse и Calico, мебельных фабрик Tacchini и Poltrona Frau Фото: Celia Spenard-Ko Последние десять лет, помимо серийной мебели, Тугуд изготовляет также единичные предметы коллекционного дизайна, предназначенные для галерей, коллекционеров и музеев Фото: Celia Spenard-Ko С 2020 года коллекционные предметы представляет галерея Friedman Benda, попасть в поле зрения которой — значит получить мировое признание в мире дизайна и искусства Фото: Genevieve Lutkin В студии Тугуд трудятся 25 человек, и ни одна вещь не делается без непосредственного участия Фей Фото: © D.R

«Мы с моей студией стремились создать игривую и провокационную инсталляцию, отражающую наш ненасытный творческий аппетит,— говорит Фей Тугуд.— Это мой автопортрет, можно сказать. Мягкий. Чувственный. Сексуальный. Спонтанный. Выворачивающий наизнанку». Фактически, помимо эффектной сценографии, это была ретроспектива произведений из архива студии Тугуд, собранных в тематические сеты.

Фей Тугуд родилась в 1977 году, ее детство прошло в английской деревне в окружении природы. Фей вспоминает, что в доме не было телевизора, она много читала, рисовала, вместе с отцом-орнитологом наблюдала за птицами. Любила что-то подобрать и принести домой: собирала природные материалы, составляла коллекцию из найденных в лесу диковин. «Должна признаться, что на улице мне всегда было интереснее, чем дома. Моя цветовая палитра пришла из пейзажей моего детства»,— говорит Фей. Окончив университет в Бристоле по специальности «искусство и история искусств», она начала работать в крупном интерьерном журнале. «Я устраивала фотосессии в домах по всему миру. Увидела множество предметов и мебели всех периодов. Это дало мне очень подробные знания об истории дизайна и стилях»,— рассказывает Фей. В 2008 году она открыла собственную дизайн-студию, в 2010-м представила свою первую коллекцию мебели Assemblage 1 на Лондонском фестивале дизайна, а в 2012-м вместе с сестрой Эрикой основала собственный бренд одежды. «Я выражаю себя через моду, дизайн и скульптуру. Если вдуматься, будь то пальто или кресло — это лишь разные способы рассказать свою историю».

Тугуд работала для коврового бренда cc-tapis, дизайнерских брендов Maison Matisse и Calico, мебельных фабрик Tacchini и Poltrona Frau. Последняя ее коллекция мебели Assemblage 8 похожа на детский конструктор. «Дайте кусочки пазла, и пусть каждый сам с ними разбирается»,— говорит Фей. «Assemblage — это "соединение", "собрание", серия выходит под разными номерами,— продолжает дизайнер.— У меня нет предубеждений. Моя цель — объединить прошлое и настоящее, мужское и женское, грубое и гладкое, роскошное и обыденное». Фей любит работать с простыми фактурами. В ее студии трудятся 25 человек, и ни одна вещь не делается без непосредственного участия Фей.

«Мне нравится экспериментировать, пачкать руки, создавать что-то прекрасное из простого: из глины, пряжи, веревок, бумаги или холста»,— объясняет она. Сделанное Тугуд в 2014 году кресло Roly-Poly с чашеобразным сиденьем и толстыми ножками уже считается иконой современного дизайна. Его серийным производством занимается Driade, авторские экземпляры выпускает сама Фей в своей студии.

Последние десять лет, помимо серийной мебели, Тугуд изготовляет также единичные предметы коллекционного дизайна, предназначенные для галерей, коллекционеров и музеев. «Это самая свободная часть моего художественного самовыражения, которая влияет на все, что я делаю. Некое раскрепощение, без которого не появилась бы и серийная мебель». С 2020 года коллекционные предметы представляет галерея Friedman Benda, попасть в поле зрения которой — значит получить мировое признание в мире дизайна и искусства.

Кстати, Тугуд (англ. Toogood, «слишком хорошо») — настоящая фамилия Фей. В детстве она ее стеснялась: учителя в школе подшучивали, одноклассники дразнили, а девочка была застенчива и переживала по этому поводу. Сегодня все изменилось — это уже бренд. И Фей заявляет не без гордости: «Я перфекционист. Фамилия мне подходит, Тугуд — это я!»

Антонина Плахина

(«Ъ — Стиль Интерьеры», № 7 от 08.04.2025)