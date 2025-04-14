Прокурором Троснянского района Орловской области стал Дмитрий Коробов

Дмитрий Коробов назначен прокурором Троснянского района Орловской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. С 2020 года прокурором этого района была Елена Конюхова, которая в конце января возглавила прокуратуру Верховского района.

Господин Коробов родился в 1984 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служит с 2007 года. Занимал должности помощника прокурора Малоархангельского района, зампрокурора Новосильского, Свердловского районов, прокурора Должанского района. С марта 2021 года работал Новодеревеньковским межрайонным прокурором.

В конце прошлой недели прокурором Орловского района назначили Сергея Блинова, который ранее возглавлял прокуратуру Малоархангельского района. Марина Тапехина стала Орловским природоохранным межрайонным прокурором. До этого она работала прокурором Глазуновского района.

Также бывший зампрокурора ЛНР Алексей Вахрушев был переведен на аналогичную должность в орловском ведомстве.

Алина Морозова