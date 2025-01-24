Прокурором Верховского района Орловской области назначена Елена Конюхова

Елена Конюхова назначена прокурором Верховского района Орловской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Последние несколько лет эту должность в качестве и.о. занимал Николай Токарев. Госпожа Конюхова с 2020-го возглавляла прокуратуру Троснянского района Орловской области.

Елена Конюхова родилась в 1981 году. Имеет высшее юридическое образование. Службу в органах прокуратуры начала в октябре 2003 года. Занимала должности старшего помощника прокурора Корсаковского района, помощника прокурора Северного района Орла, работала в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона, была заместителем Новодеревеньковского межрайонного прокурора.

Алина Морозова