«Я тебя услышал» и «Будем на связи»: что петербуржцы ненавидят слышать на работе

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru провели исследование и выяснили, какие слова и фразы больше всего раздражают петербуржцев на работе. В эти списки вошли фразы «Я тебя услышал», «Надо было вчера», «От слова "совсем"», «Заранее спасибо» и «Будем на связи», а также слова «человечек», «вкусный» (например, дизайн), «заапрувить» и «пофиксить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лидером среди раздражающих фраз для петербуржцев стала «Я тебя услышал» («Я вас услышал»). Такой ответ дали 23% горожан. На втором месте по невыносимости — «Ретроградный Меркурий» (как объяснение рабочих проблем). На такие реплики в рабочем процессе пожаловались 19% трудозанятых респондентов. Тройку лидеров замыкает фраза «Надо было вчера». Она заставляет неистовствовать 18% работающих горожан. В перечень «излюбленных» жителями Петербурга реплик также вошли «От слова "совсем"» (13%), «Заранее спасибо» (2%) и «Будем на связи» (2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба hh.ru Фото: Пресс-служба hh.ru

В категории «самые раздражающие слова» петербуржцы выделили «человечек»/«задачка» (и другие уменьшительно-ласкательные конструкции) — 29%, «засинкаться»/«синк»/«синкануться» — 22%, а также «вкусный» (если речь идет не о еде) — 18%. Что-либо «апрувить» ненавидят 14% петербуржцев, а слово «пофиксить» вводит в исступление 7% горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба hh.ru Фото: Пресс-служба hh.ru

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля случаев «гостинга» на рынке труда Петербурга выросла на 67% за год.

Дарья Астанина