Пострадавший от нападения хаски в Сочи перенес очередную операцию

Московские хирурги 11 апреля провели очередную операцию девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца ребенка Валентина Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Пока у него повязка будет восемь дней. Спустя это время хирурги, врачи будут смотреть, насколько хорошо прошла операция и как хорошо прижились лоскуты. А так вроде все прошло успешно»,— рассказал господин Королев.

Операция длилась более двух часов. Специалисты пересадили пациенту кожные лоскуты для восстановления поврежденных участков вокруг носа. По словам отца, это один из этапов реабилитации. В дальнейшем планируется операция на верхней губе, чтобы мальчик мог самостоятельно питаться и разговаривать. Также предполагается установка временного силиконового протеза носа, после чего мальчика отпустят домой на лето. Основной цикл реконструктивных вмешательств продолжится осенью.

Нападение собак на ребенка произошло в конце февраля 2025 года. Две хаски нанесли мальчику множественные укушено-рваные раны лица. Пострадавшего последовательно доставили в больницы Сочи, Краснодара и Москвы.

Владельцу собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На допросе хозяин хаски признал вину и сообщил о том, что не кормил животных. На время следствия обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Анна Гречко