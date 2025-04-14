Более 80 дорожных объектов отремонтируют в Свердловской области в 2025 году

В Свердловской области в 2025 году планируется отремонтировать более 80 дорожных объектов общей протяженностью 172 км, сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 86 объектах, включая 42 участка ремонта протяженностью 172 км. Из них 24 участка - это автомобильные дороги регионального значения, 12 участков города Екатеринбурга и шесть участков — Нижнего Тагила.

Объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда в 2025 году составляет 38,9 млрд руб. По словам Натальи Новицкой, на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», предусмотрено 13,8 млрд руб. Из них 7,5 млрд руб. из федерального бюджета, 6,1 млрд руб. из областного бюджета и 89 млн руб. из местных бюджетов.

Областным муниципальным образованиям выделят дополнительные субсидии из регионального дорожного фонда в размере 8,5 млрд руб. Екатеринбург получит 4,5 млрд руб., а Нижний Тагил 877 млн руб.

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области планируется отремонтировать около 800 км региональных трасс и построить более 100 км тротуаров и освещения к 2030 году.

Полина Щуцкая