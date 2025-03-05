Свердловские власти планируют отремонтировать 800 км дорог к 2030 году

В Свердловской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать около 800 км региональных трасс и построить более 100 км тротуаров и освещения к 2030 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Вопросы повышения качества и безопасности дорог обсуждались на VII научно-практической конференции «Уральский путь».

«Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни” ставит перед нами амбициозные задачи. Только в 2027 году мы должны отремонтировать в рамках нацпроекта более 270 км региональных трасс», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

К концу 2030 года 60% дорог региональной сети должны соответствовать требованиям безопасности. Для этого необходимо обновить 799 км асфальтобетонного покрытия, в первую очередь на трассах, связывающих крупные населённые пункты и промышленные центры.

По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Дениса Чегаева, в 2025 году 74,2% дорог будут соответствовать нормативам, а к 2030 году показатель поднимется до 85,6%.

Кроме того, в ближайшие четыре года планируется построить свыше 90 км тротуаров и свыше 100 км освещения на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в результате корректировок госпрограммы развития транспортного комплекса объем финансирования достигнет 51,8 млрд руб. Средства будут направлены на ремонт и строительство дорог, обновление общественного транспорта и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Полина Щуцкая