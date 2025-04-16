Управляющая «Колизеями» компания досрочно погасила кредит, взятый на их постройку

ООО «Деловой центр "Колизей"», управляющее одноименными торговыми центрами Cinema и Atrium, опубликовало финансовый отчет за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО выросла на 2% - с 288 млн руб. до 293,5 млн руб., чистый убыток за год вырос с 85,4 млн руб. до 96,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В компании пояснили «Ъ-Прикамье», что убыток был вызван наличием кредита, взятого еще в начале нулевых на строительство торговых центров. В прошлом году кредит был погашен, рассказал «Ъ-Прикамье» в компании. По данным «Ъ-Прикамье», сумма кредита превышала 2 млрд руб., срок его погашения был до 2031 года.

ТЦ «Колизеи» принадлежат ГК «РИАЛ» бизнесмена Юрия Борисовца. В прошлом году ГК «РИАЛ» продала химкомбинат «Сода-Хлорат» группе «Росхим». Сумма сделки могла составить 10 млрд руб.