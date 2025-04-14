У Керчи и Анапы вновь всплыл мазут

У берегов Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом заявил глава администрации города Олег Каторгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Установлено два факта загрязнения береговой линии общей протяженностью 1600 метров — на городском пляже и в Героевском»,— написал чиновник в своем Telegram. Ранее в оперштабе Кубани сообщили о новых выбросах нефтепродуктов на девяти участках побережья Анапы.

Напомним, после крушения танкеров в декабре прошлого года в Керченском проливе в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Какую компенсацию требуют с владельцев затонувших танкеров — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».

Александр Дремлюгин, Симферополь