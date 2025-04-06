На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

На береговой полосе города-курорта Анапы мониторинговые группы выявили три участка с фрагментами нефтепродуктов, которые ночью и утром вынесло море, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @opershtab23 Фото: @opershtab23

Сгустки мазута обнаружены на пляже кемпинга «Пляжный поселок», на пляже около детского лагеря «Приморский», а также в устье реки Можепсин. Сейчас в Анапе штормовая погода, море выбрасывает на берег мазут и мусор. Спасатели и представители кубанских муниципалитетов, которые привлечены к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, убирают мусор и просеивают песок на пляжах.

Как стало известно в пятницу, 4 апреля, Ространснадзор завершил проверку обстоятельств кораблекрушения в Керченском проливе, в результате которого из емкостей затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. По данным ведомства, причиной катастрофы стали неправомерные действия капитанов и судовладельцев, которые осуществляли плавание судов класса «река—море» в морской акватории за пределами сроков навигации. Нанесенный экосистеме ущерб оценивается в 84,9 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар