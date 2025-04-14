Основным покупателем портов Панамского канала может стать миллиардер Джанлуиджи Апонте

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные источники, итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте может стать ведущим покупателем панамских портов у гонконгской компании CK Hutchison. Семья господина Апонте управляет швейцарской компанией Terminal Investment Ltd (TiL), которая и будет основным владельцем портовой инфраструктуры в Панаме, тогда как американский фонд BlackRock получит всего два порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте

Фото: Stephane Mahe / Reuters Итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте

Фото: Stephane Mahe / Reuters

4 марта гонконгский инвестфонд CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с BlackRock 90% доли в портовой инфраструктуре Панамского канала, а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Эта сделка вызвала яростное сопротивление Китая, который раскритиковал продажу панамских портов американцам и начал расследование, что поставило сделку под угрозу срыва.

Теперь же, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, конфигурация сделки может поменяться — американцы якобы получат меньше контроля над портами, а их основным владельцем станет итальянский миллиардер Апонте. Впрочем, TiL изначально состояла в числе инвесторов консорциума, который покупал панамские порты у CK Hutchison. Сама TiL при этом на 20% принадлежит BlackRock.

По данным Bloomberg, новые условия сделки подразумевают, что BlackRock получит 51% портовых активов CK Hutchison, а TiL — 49%. В первоначальном варианте соглашения между BlackRock и CK Hutchison не говорилось, какую долю получит американская компания, а какую — другие участники консорциума.

О ситуации вокруг Панамского канала — в материале «Ъ» «Америка дует на воду».

Евгений Хвостик