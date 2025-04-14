Песков не исключил встречу Путина с главой МИД Ирана

Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, прибывающего в Москву на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится. Но он действительно будет в Москве, это действительно так»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщил российский МИД, во время запланированного на этой неделе визита Аббас Аргач встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими «официальными лицами». Встречи пройдут вскоре после прошедших в Омане переговоров США и Ирана по новой ядерной сделке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оман имеет значение».

Лусине Баласян