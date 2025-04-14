«Зенит» одержал крупную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Матч 24-го тура РПЛ проходил в Санкт-Петербурге. На «Газпром Арене» собралось 57 тыс. человек. Победа «Зенита» не изменила положение в турнирной таблице, первая позиция по-прежнему у южан, а петербуржцы отстают от них на два очка. За развитием событий в матчах 24-го тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Минувшие выходные принесли поклонникам футбола множество неожиданностей. Сразу три московских клуба потеряли очки, хотя, по идее, должны были проходить этот отрезок турнира без потерь. Поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» позволило армейцам догнать красно-белых, и теперь у старинных соперников равное количество очков. Пока в турнирной таблице «Спартак» занимает третью строчку, а ЦСКА четвертую. Через две недели нас ждет дерби всея Руси, и уже сейчас место «Спартака» в тройке лидеров некоторые эксперты ставят под сомнение.

Вот что сказал по этому поводу комментатор Александр Аксенов: «У ЦСКА получилось сделать главное, они перестроили схему. Пришли к этому ромбу, два центральных защитника, и это все действительно задвигалось, заиграло, и все пока получается. ЦСКА не то чтобы открытие сезона, это команда, которая очень круто преобразилась.

И я не удивлюсь, если ЦСКА вдруг окажется в тройке».

Следующий матч «Спартаку» предстоит сыграть с «Акроном», который одолел «Факел» (1:0). Единственный гол Артем Дзюба забил с пенальти, и после финального свистка нападающий «Акрона» смело дал понять, что «Спартак» уже не тот: «Спокойнее готовимся к "Спартаку", так как Махачкала показала, что "Спартак" можно обыгрывать».

Но кто бы что ни говорил, чемпионская интрига закручивается. «Зенит» показал всю свою мощь 13 апреля. Уверенная победа над «Краснодаром» в Санкт-Петербурге со счетом 4:1 удивила многих. Причем южане первыми открыли счет, но еще до перерыва хозяева вели (2:1). А во втором тайме сначала отличился Максим Глушенков, а затем точку поставил Луис Энрике.

Победа со счетом 4:1 дала «Зениту» преимущество перед «Краснодаром». Теперь в случае равенства очков самый богатый клуб страны будет выше южан в турнирной таблице. К тому же команда Мурада Мусаева, которая идет первой, опережает действующего чемпиона всего на два очка. Да и календарь в концовке легче у «Зенита», подчеркивает футбольный эксперт Эдурад Мор: «Как ни крути, у "Зенита" остается шесть матчей против соперников, перед которыми не стоит вопрос жизни и смерти.

А у "Краснодара" календарь, конечно, гораздо тяжелее, но все равно все зависит от него, то есть нужно просто выигрывать все матчи».

У «Краснодара» впереди, кроме неуступчивого «Рубина», «Динамо» и ЦСКА, а у «Зенита» из серьезных соперников остались те же динамовцы и «Ростов». К тому же не будем забывать, что чисто теоретически в чемпионской гонке остались спартаковцы и армейцы. Эти московские клубы сейчас отстают на пять очков от южан и на три от команды Сергея Семака. Впереди шесть туров, где все должно решиться, и если неожиданности продолжаться, то возможны варианты.

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Владимир Осипов