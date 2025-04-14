Кремль назвал ожидаемым продление антироссийских санкций США

Россия ожидала от президента США Дональда Трампа продления антироссийских санкций, cообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Вашингтон только начинают восстанавливать отношения, завышенных ожиданий на этот счет быть не должно.

«Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счет»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

12 апреля Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения, который был введен предыдущим президентом США Джо Байденом из-за «вредоносной» деятельности России. Этот документ также предполагает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов.

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