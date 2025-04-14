Советник Трампа сказал, что не обиделся на назвавшего его идиотом Маска

Советник президента США Питер Наварро заявил, что он не в ссоре с главой Департамента госэффективности (DOGE) Илоном Маском. Миллиардер в соцсетях называл советника идиотом, который «тупее мешка с кирпичами».

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Питер Наварро

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«С Илоном все в порядке... Меня называли и хуже»,— рассказал он в эфире канала NBC News.

Господин Наварро — главный советник президента Дональда Трампа по торговой политике, который сыграл ключевую роль в разработке «зеркальных» тарифов, объявленных США в начале апреля. Господин Маск критиковал 75-летнего экономиста по двум поводам: за ввод пошлин и за слова господина Наварро о том, что Илон Маск является не производителем автомобилей, а их «сборщиком». Советник господина Трампа заявлял, что машины Tesla изготавливаются из деталей, поставляемых из-за рубежа.

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